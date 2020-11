Die vergangenen Monate waren an der Börse besonders ereignisreich. Im Zuge der weilweiten Ausbreitung von COVID-19 im Februar und März waren die Kapitalmärkte rund um den Globus in einer Art Schockstarre. Panik breitete sich aus und Indizes fielen innerhalb weniger Wochen um 40% oder mehr. Doch Ruhe bewahren hat sich als besonders hilfreich erwiesen. Wer nichts gemacht hat steht mindestens so gut da wie Jahresbeginn, wer sogar zugekauft hat konnte deutlich zweistellige Gewinne erzielen. Mit Datagroup (ISIN: DE000A0JC8S7) (+4,2%), MBB (+121,7%) sowie Mensch und Maschine (ISIN: DE0006580806) (+86,5%) ...

