Unterföhring (ots) - Starke Duelle, starke Teams: Comedian Luke Mockridge lässt sich in Tschechien in 2.500 Meter Höhe hinter einem Flugzeug herziehen, Hollywood-Star Ralf Moeller wird in Griechenland in ein tierisches Werbegesicht verwandelt, Musiker Wincent Weiss performt in Island in einer dunklen Gletscherhöhle und Moderatorin Janin Ullmann wagt sich im Gebirge Italiens zwischen zwei Felsen auf eine selbstgebastelte Schaukel aus Klebeband."Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" dominiert zum Auftakt der neuen Staffel am Samstagabend live auf ProSieben mit herausragenden 16,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und ist damit Sieger der Prime Time. Das ist der zweitbeste Wert in der Geschichte der Team-Edition. Insgesamt schalten 6,27 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 J.) die neuen Duelle zwischen Team Joko und Team Klaas ein. ProSieben gewinnt mit starken 10,2 Prozent Tagesmarktanteil (14-49 J.) den Samstag.Titelserie gebrochen: Joko Winterscheidt siegt mit seinem Team und ist nach drei Titeln in Folge von Klaas Heufer-Umlauf der neue amtierende Weltmeister. Die Revanche lässt nicht lange auf sich warten: Schon kommenden Samstag hat Klaas die Gelegenheit, Weltmeister Joko in der nächsten Live-Ausgabe von "Das Duell um die Welt" zu besiegen. Im Team Joko kämpfen am Samstag Schauspieler Axel Stein und der ehemalige Fußballer Thorsten "ein Legat" Legat. Für Team Klaas treten Sängerin Vanessa Mai und Olympiasieger Fabian Hambüchen zum weltweiten Kräftemessen an."Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - Samstag, 5. Dezember 2020, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: DudWBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 29.11.2020 (vorläufig gewichtet)