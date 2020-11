Deutsche Post, Tesla, Deutsche Börse, Shop Apotheke Europe, AMD: Die Hot Stocks der Woche

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie präsentiert sich der DAX weiterhin stark. Hier könnte schon bald das Allzeithoch vom Februar bei 13.795 Punkten in Angriff genommen werden. Die Chancen für neue Rekordstände beim DAX stehen gut, da von der Wall Street sehr positive Vorgaben kommen. Denn der Dow Jones und der S&P 500 haben im laufenden November neue Allzeithochs verzeichnet und damit starke Kaufsignale generiert.



Deutsche Post

Am 20. November 2020 feierte die Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004) ein rundes Jubiläum. Denn genau 20 Jahre zuvor ging der einstige Monopolist an die Börse. Seitdem erlebten Anleger mit der Aktie immer wieder steile Höhenflüge aber auch zwischenzeitlich teils heftige Kurseinbrüche. Genau wegen letzteren verzeichneten die Papiere in den vergangenen 20 Jahren nur einen Kursgewinn von im Schnitt drei Prozent jährlich.

Langfristig konnte die Aktie der Deutschen Post damit natürlich nicht begeistern, doch kurzfristiger betrachtet gehört die Aktie trotzdem derzeit weiterhin zu den aussichtsreichsten Werten im DAX. Nachdem hier im März ein Sechsjahrestief bei 19 Euro markiert wurde, hat sich der Kurs in den folgenden Monaten mehr als verdoppelt und kletterte bis zum 9. November auf ein neues Rekordhoch bei 43,50 Euro. Es folgten ein Rücksetzer bis auf 38 Euro und eine neue Aufholbewegung in den Bereich der 40er-Marke. Damit reichen hier einige feste Handelssitzungen aus, um das vorangegangene historische Top in Angriff zu nehmen. Gelingt der Ausbruch nach oben, stellt sich das nächste Kursziel dann auf die runde 50-Euro-Marke.

Call Turbo-Optionsschein Open End auf Deutsche Post WKN VP43P3 ISIN DE000VP43P32 Emissionstag 17. Juni 2020 Produkttyp Hebelzertifikat Emittent Vontobel

Den vollständigen Artikel lesen ...