Wenn wir in das Portfolio von Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) schauen, so fällt inzwischen eine Sache auf: Das Orakel von Omaha ist ein konzentrierter Investor geworden. Wobei die Beteiligung von Apple (WKN: 865985) mit einem Gewicht von fast 50 % prägend geworden ist. Aber auch die beiden folgenden Beteiligungen an der Bank of America (WKN: 858388) und an Coca-Cola (WKN: 850663) haben Gewicht bei der Beteiligungsgesellschaft. Insbesondere wenn wir uns die Dividenden ansehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...