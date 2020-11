München (ots) - "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" sahen am gestrigen Samstagabend 6,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 22,0 Prozent.Am Vorabend zum ersten Advent präsentierte Florian Silbereisen die fast dreieinhalbstündige Show zum Start in die Weihnachtszeit. Der Showmaster zündete gemeinsam mit vielen Stars die ersten Kerzen an und stimmte die Zuschauerinnen und Zuschauer mit den schönsten Advents- und Weihnachtsliedern auf die besinnlichste Zeit des Jahres ein. Feierlicher Höhepunkt der Eurovisionsshow war das Eintreffen des Friedenslichts aus der Geburtsgrotte in Bethlehem, das wieder an den tiefen Sinn von Weihnachten erinnern soll. Florian Silbereisen präsentierte zahlreiche prominente Gäste wie Andreas Gabalier, Andrea Berg, Ute Freudenberg, Ross Antony, Howard Carpendale, Uschi Glas, David Garrett, Feuerherz, Patricia Kelly, Joey Kelly, Angelo Kelly & Family, Andy Borg, Beatrice Egli, Ramon Roselly, das Nürnberger Christkind und viele weitere.Die Show war in der vergangenen Woche unter strikter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsvorschriften vor und hinter der Kamera aufgezeichnet worden.Weitere Infos zur Show auf www.feste.tvPressekontakt:"Das Adventsfest der 100.000 Lichter" ist eine Produktion der Jürgens TV im Auftrag des MDR und des BR in Zusammenarbeit mit dem ORFPressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4776940