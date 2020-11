Vor 31 Jahren, genauer gesagt am 30.November 1989, wurde der Chef der deutschen Bank Alfred Herrhausen ermordet. Vor 31 Jahren, genauer gesagt am 30.November 1989, wurde der Chef der deutschen Bank Alfred Herrhausen ermordet. Der Fall ist aktueller denn je, da auch in den letzten Wochen mehrere hochkarätige Schlüsselfiguren eines mysteriösen Todes starben. Mehr erfahrt ihr in diesem hochbrisanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...