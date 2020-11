Geht die Rallye im DAX nach dem ersten Advent weiter?

Eine sehr ruhige Woche vor dem 1. Advent stimmt fast schon den Jahresausklang an. Doch bis dahin sind noch einige Handelstage zu absolvieren. Sanft ging es weiter nach oben in Richtung Allzeithoch.

Die Range-Kante der letzten Wochen im Blick startet der DAX direkt am Montag zur Begrenzung auf der Oberseite durch. Sie wurde kurz überschritten, doch es folgten erneute Gewinnmitnahmen. Diese konnten jedoch am Dienstag wieder wettgemacht und dann am Mittwoch, einen Tag vor dem US-Feiertag Thanksgiving, wieder ausgeglichen werden.

Der Feiertag selbst war für die anderen Märkte eine Arte "Schlaftablette". Im DAX reichte es nur für eine Tagesspanne von 41 Punkten. Auch der letzte Handelstag der Woche, der für viele Marktteilnehmer eine Art Brückentag darstellte, war von wenig Bewegung geprägt.

Dennoch setzte sich der eingeschlagene Trend innerhalb der Range bis zu einem (bisher nur sanften) Ausbruch auf der Oberseite fort, wie am Donnerstag bereits im Tagesausblick skizziert wurde (Rückblick):

Rückblick auf DAX-Range

Neue Wochen- und damit auch Monatshochs waren das Ergebnis dieser ansonsten ruhigen Woche.

Daran änderten auch die Wirtschaftsdaten wenig. Der US-Arbeitsmarkt erholt sich weiter schleppend und der rasante Anstieg des US-BIP's täuscht, denn auf den zweiten Blick wurde damit der historische Einbruch im Frühjahr nur aufgeholt und noch immer nicht komplett. Ein weiteres Hilfspaket ist wohl damit in den USA notwendig, auch wenn hier die Aktienmärkte bereits weitere Steigerungen vollzogen haben und sich damit von der wirtschaftlichen Entwicklung abkoppeln. Mit dem erstmaligen Schlusskurs über 30.000 Zählern hatte der Dow Jones am Dienstag ein Ausrufezeichen gesetzt.

Den vollständigen Artikel lesen ...