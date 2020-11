Am Black Friday haben die US-Amerikaner online rund neun Milliarden US-Dollar ausgegeben - neuer Rekord für einen Black Friday. Der Cyber Monday 2020 soll aber alle bisherigen Onlineshopping-Events toppen. Auch in Deutschland sind die Schnäppchentage Black Friday und Cyber Monday längst angekommen. Der Handelsverband Deutschland rechnet für die Tage rund um das letzte Novemberwochenende hierzulande mit Ausgaben in der Höhe von 3,7 Milliarden Euro. Für den Black Friday sieht Zahlungsanbieter Klarna ein Plus von 63 Prozent gegenüber dem Vorjahr - Rekord. In den USA sind die Dimensionen noch einmal ...

