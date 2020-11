Der von den Sicherheitsbehörden von Utah vor einigen Tagen gefundene Metall-Monolith ist verschwunden. Die Behörden wollen ihn aber nicht entfernt haben. Wie gewonnen, so zerronnen. Wie die Verwaltungsbehörde für öffentliche Liegenschaften des Staates Utah mitteilt, soll der erst wenige Tage zuvor entdeckte mysteriöse Metall-Monolith bereits am Freitagabend von Unbekannten entfernt und mitgenommen worden sein. Offizielle Stellen sollen indes nicht hinter der Aktion stecken. Metall-Monolith ist weg Auch das Department of Public Safety (DPS), die ...

