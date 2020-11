Bereits in unserem zurückliegenden Update zum Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN führten wir ausführlich aus, dass wir uns zu Sicherung der zuletzt erzielten sehr erfreulichen Performances im führenden japanischen Onlinespiele-Enwickler und Spielecenter-Betreiber CAPCOM CO. LTD. (JP3218900003) nun veranlasst sehen, diese Position mit morgiger Eröffnung der Tokioter Börse zum Verkauf zu stellen, nachdem die Geschäftsentwicklung des 2. Quartals 2020/21 (per 30.09.) trotz Überbietung der Analysten-Konsensschätzungen dennoch eine deutliche Abschwächung der Geschäftsdynamik gegenüber dem 1. Quartal 2020/21 verzeichnete, was auf der Ebene der Umsatzerzielung sogar auch im Vorjahresvergleich zutraf.

