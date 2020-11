Erfurt (ots) - Susan hat beim Junior Eurovision Song Contest den 12. Platz belegt. Die 13-Jährige war mit der Ballade "Stronger With You" für Deutschland ins Rennen gegangen. Insgesamt holte Susan 66 Punkte, die sich aus dem Publikums-Voting und dem Urteil der Länder-Jurys zusammensetzen.Den ersten Platz belegte Valentina aus Frankreich mit "J'imagine". Susan ist glücklich über ihre Teilnahme am Contest: "Es war eine richtig tolle Erfahrung. Auch, weil ich zum ersten Mal allein in einem Musikvideo gesungen habe. Außerdem habe ich so viele neue Leute kennengelernt." "Stronger With You" wurde vom 17-jährigen Levent Geiger komponiert.Die Künstler*innen waren beim diesjährigen Junior ESC pandemiebedingt nicht vor Ort in Warschau, sondern haben ihre Auftritte in Studios in den jeweiligen Heimatländern vorproduziert. Die Countdown-Sendungen aus Hamburg wurden von "KiKA LIVE"-Moderatorin Jessica Schöne moderiert, Bürger Lars Dietrich kommentierte die Show aus Warschau live."Was für eine beeindruckende Show! Was für ein berührender Auftritt unserer Susan! Es ist großartig, wie der Junior ESC in diesem schwierigen Coronajahr von allen Beteiligten umgesetzt wurde", so KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Wir senden herzliche Glückwünsche nach Frankreich und gratulieren Valentina. Es war für KiKA, NDR und ZDF genau die richtige Entscheidung, gemeinsam in diesem außergewöhnlichen Jahr dabei zu sein und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bei KiKA so vielfältige junge Talente zu zeigen.""Wir hatten einen super Song, eine tolle Sängerin und Performance. Es war einfach ein schöner Abend. Wir haben den Kindern in Europa gezeigt, wie viel Spaß es macht, zu singen und dabei zu sein", sagt Ole Kampovski, Leiter der Redaktion Kinder und Jugend beim NDR. "Wir haben unser Bestes gegeben!"Auch Michael Stumpf, ZDF-Hauptredaktionsleiter Kinder und Jugend, betont: "Der Junior ESC verbindet talentierte junge Menschen aus vielen Ländern, das setzt gerade in der heutigen Zeit ein besonderes Signal. Ich gratuliere der Gewinnerin Valentina ganz herzlich und freue mich besonders über Susans Teilnahme. Ein Glückwunsch geht auch an unseren 'Dein Song'-Finalisten Levent, der für Susan einen fantastischen Song geschrieben hat."Der Contest wurde in diesem Jahr vom polnischen Sender TVP ausgetragen und von Ida Nowakowska-Herndon, Rafal Brzozowski und Malgorzata Tomaszewska moderiert. Die erste deutsche Junior ESC-Jury setzte sich aus KiKA-Moderatorin Singa Gätgens, TikTok-Star und Musiker Falco Punch und dem Sänger Ole Specht von der Band "Tonbandgerät" zusammen.Weitere Informationen zum Junior Eurovision Song Contest 2020 finden Sie auf kika.de (https://www.kika.de/index.html), eurovision.de (https://www.eurovision.de/) sowie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de (https://www.kika-presse.de). Für registrierte Nutzer*innen stehen hier weitere Fotos zum Abruf bereit.Pressekontakt:Barbarella Entertainment GmbHAachener Str. 2650674 KölnAnsprechpartner: Christian EsserTelefon: +49 221 951590 0E-Mail: christian.esser@barbarella.deWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikation Gothaer Str. 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4777205