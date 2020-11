Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des kanadischen Rohstoffkonzerns überschrieben wir am 30.10. noch mit "Die Tür bleibt zu!".Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des kanadischen Rohstoffkonzerns überschrieben wir am 30.10. noch mit "Die Tür bleibt zu!". Darin thematisierten wir die damals aktuellen Quartalszahlen und die charttechnische Konstellation, die vom mehrmaligen Scheitern an einem relevanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...