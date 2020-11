Osnabrück (ots) - In diesem Jahr keine Lehrer-Laptops mehr



Präsidentin der Kultusministerkonferenz: Priorität fürs nächste Jahr



Osnabrück. In diesem Jahr wird es flächendeckend keine Laptops mehr für Lehrer geben. Das erklärte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Stefanie Hubig (SPD), auf Anfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "In diesem Jahr wird sich das nicht mehr umsetzen lassen", sagte Hubig. Laut der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin habe die Verzögerung zum einen am Beratungsbedarf des Bundes mit Blick auf die Finanzierung gelegen. Zum anderen seien die Lieferfristen für Geräte deutlich länger geworden. Die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern könne nun aber zeitnah abgeschlossen werden. Die Umsetzung sei "eine unserer prioritären Aufgaben für das nächste Jahr", sagte die KMK-Präsidentin.



