Wish, eine E-Commerce-Plattform, die dafür bekannt ist, Waren aus Asien zu Tiefstpreisen zu verkaufen, hat bei der Securities and Exchange Commission ein vorläufiges S-1 zur Vorbereitung ihres Börsengangs (IPO) eingereicht. Das Mutterunternehmen von Wish, ContextLogic, plant, die Aktien an der Nasdaq-Börse mit dem Tickersymbol WISH zu notieren. Da es sich hierbei um die erste regulatorische Einreichung des Unternehmens handelt, hat Wish einen Platzhalter in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar als den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...