Relativ optimistisch gehen die meisten Marktteilnehmer am heutigen Montagmorgen in die neue Börsenwoche. Vor allem die Hoffnung auf eine baldige, mögliche Zulassung des ersten Corona-Impfstoffes sowie die Aussicht auf einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen sorgen für eine gute Stimmung unter vielen Anlegern. Das zeigen die Sentiment-Analysen des AktienSensor Deutschland, die rund um die Uhr und in Echtzeit erstellt werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...