Schwacher Auftakt in die Woche. Im Einklang mit dem schwachen Handel in Asien sinken auch die Kurse der wichtigsten Futures am Terminmarkt. Der DAX-Future liegt eine halbe Stunde vor Eröffnung der europäischen Vorbörse rund -0,93 % im Minus bei 13.230 Punkten. Der Dow-Future (-0,97 %) und der S&P 500 Future (-0,81 %) bewegen sich analog deutlich tiefer. Am besten schlägt sich heute früh noch der Nasdaq-Future, der "nur" -0,43 % im Minus liegt, bei 12.205 Punkten. Der Einstieg in die neue Woche und den letzten Handelstag im November steht damit im deutlichen Kontrast zum Verlauf der letzten Woche.Der TecDAX beendete auch den letzten Handelstag der Woche mit den höchsten Tagesgewinnen in Frankfurt. Mit einem Plus von 1,39 % auf 3.128,52 Punkte setzte sich die deutsche Technologiebenchmark deutlich von den restlichen Leitindizes ab. Auf Wochenbasis blieb der Index jedoch mit einem Zugewinn von 2,03 % noch hinter dem SDAX zurück, der von Montag bis Freitag um 2,86 % steigen konnte und bei 13.835,35 Punkten schloss. Die größten Wochengewinner waren die Stahltitel. Klöckner kletterte um 12,76 % und Salzgitter verbesserte sich sogar um 16,32 %.

