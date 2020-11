Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Auch in der vergangenen Woche setzte der DAX seine November-Rallye fort. Auf Wochensicht legte er um 1,5 Prozent zu. Das Plus am Freitag betrug 0,4 Prozent. Damit schloss der DAX auf dem höchsten Stand seit Ende Februar. Marktidee: Nasdaq 100. Der Nasdaq 100 hatte nach dem Corona-Crash-Tief im März eine V-förmige Rallye gestartet. Im Juni gelang dem Index die Überwindung des bisherigen Rekordhochs und damit die Bestätigung des langfristigen Haussetrends. Nach dem Erreichen einer neuen Bestmarke bei 12.439 Punkten wurde eine Korrekturphase eingeleitet. Im Rahmen der derzeit laufenden zweiten Erholungswelle arbeitet sich die Notierung aktuell wieder nach oben.