30.11.2020 - SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) will wohl noch Einiges bewegen - die große Zeit der Wasserstoffwerte - und auch der Brennstoffzelle - soll ja erst in einigen Jahren wirklich "da sein". Und dafür braucht es Geld - das holte man sich letzte Woche in einer Kapitalerhöhung - und noch wichtiger Aufträge: SFC hat einen Auftrag über 48 EFOY Pro Direktmethanol-Brennstoffzellen-Systeme erhalten. So bestellt SFC Energy Kooperationspartner Beijing Green Century Technology Co., Ltd. (Green Century) nach der Pandemie in China die Aggregate für ein führendes chinesisches Windindustrie-Unternehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...