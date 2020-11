The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.11.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.11.2020ISIN NameXS1648303813 MAXEDA DIY 17/22 REGSXS1328798779 ALLIED IRISH 15/UND. FLRBE6276039425 AB INBEV 15/23 MTNUS755111BZ37 RAYTHEON 14/44BE6221503202 AB INBEV 11/21 MTNDE000NLB8E42 NORDLB IS.S.1833FR0013064755 HSBC FR 15/20 MTNUS899896AC81 TUPPERW.B.C. 2021CH0199543528 ZUERICH KT. 12-20DE000A2DADR6 SIXT LEASING SE ANL.17/21DE000CB0BW26 COBA FESTZINS IS348 14/20CA91731X1024 URTHECAST CORP.XS1791484394 LSF10 WOLV.INV.18/24 REGSLU0254322158 G+P INV.-G+P-STRUKT.I.R-TGB00BMC45194 AVEVA GRP -ANR-LU0057957531 UBS LUX MED.T.BD-USD P-AC