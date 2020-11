Ein Zitat von Warren Buffett zeigt, wie er die Aktien in seinem Portfolio sieht: "Es ist schlecht, wenn man abends zu Bett geht und dabei an den Preis einer Aktie denkt. Wir denken an den Wert und an die Ergebnisse von Unternehmen." Er meint damit, dass er keine Aktien kauft, sondern das Unternehmen hinter dem Wertpapier. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, der den Spekulanten vom Anleger trennt. Wenn wir jetzt allerdings in den Depotüberblick bei unserer Bank oder unserem Broker schauen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...