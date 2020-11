30. November 2020: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass die Phase der vollständigen Ausrüstung des Zentralschachtes von der Basis bis zum Oberflächenkragen nun abgeschlossen ist und die Inbetriebnahme im ersten Quartal 2021 planmäßig erfolgen wird. Dies wurde deutlich unter dem Budget und innerhalb eines Zeitrahmens abgeschlossen, um die Erwartung des Unternehmens zu untermauern, im Jahr 2022 eine Produktion von 80.000 Unzen Gold zu liefern.

Zu den wichtigsten Merkmalen des Projekts Zentralschacht seit dem Start am 3. August 2015 gehören

- Sicherheit: 1.850 todesfallfreie Schichten mit nur zwei Verletzungen mit Ausfallzeit (LTI); 920 Schichten seit der letzten LTI;

- Erweiterter Umfang: Der Umfang des Central Shaft-Projekts wurde von einer anfänglichen Zieltiefe von 1.089 Metern auf eine Endtiefe von 1.204 Metern erweitert;

- Das Projekt ist eigenfinanziert und wird von Blanket-Crews unter Aufsicht von Sinking Engineering Mining Construction gebaut;

- Während des Abteufens der Schächte wurden mehr als 1.800 Meter Infrastrukturentwicklung abgeschlossen, einschließlich der Verladung in der Schachtmitte;

- Die Kapitalkosten belaufen sich bis heute auf etwa 60 Millionen Dollar, verglichen mit anfänglich sinkenden Angeboten von Auftragnehmern in Höhe von etwa 100 Millionen Dollar;

- Erhöhte Lebensdauer der Mine: Der Schacht hat die Lebensdauer der Mine von Blanket bis zum aktuellen Zeithorizont 2034 verlängert;

- Erhöhte Produktion: Es wird erwartet, dass der Zentralschacht die Produktion um etwa 45 Prozent von etwa 55.000 Unzen Gold im Jahr 2019 auf die angestrebte Rate von 80.000 Unzen ab 2022 steigern wird;

- Geringere Kosten: Größenvorteile und betriebliche Effizienz, die sich aus dem Zentralschacht ergeben, dürften die Gesamtkosten pro Unze Gold von 855 $#_edn1 im Jahr 2019 auf zwischen 700 und 800 $ pro Unze senken;

- Verstärkte Exploration: Der zentrale Schacht wird Zugang für weitere Explorationen in der Tiefe bieten, die im Erfolgsfall die Lebensdauer der Blanket-Mine über 2034 hinaus verlängern könnten;

- Die Montage und Befestigung der Kopfabdeckung soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein, und die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2021 geplant.

Steve Curtis, Chief Executive Officer, kommentierte die Nachricht von der Fertigstellung wie folgend:

"Der Abschluss der Ausrüstungsphase ist ein riesiger Meilenstein für das Unternehmen, und niemand sollte diese Leistung unterschätzen. Die letzten fünf Jahre waren eine gewaltige Teamleistung, und wir loben unsere Mitarbeiter für ihre harte Arbeit und ihr Engagement für die Sicherheit. Das Abteufen von Schächten gilt weithin als eine der gefährlichsten Tätigkeiten im Bergbau, und ich bin stolz darauf, berichten zu können, dass die Besatzung im Laufe von mehr als fünf Jahren mit nur zwei LTI bis heute 1.850 todesfallfreie Schichten erreicht hat und seit dem letzten LTI mehr als eine Million todesfallfreie Arbeitsstunden geleistet hat.

"Wir haben seit der ersten Ankündigung im Jahr 2015 etwa 60 Millionen US-Dollar in dieses Projekt investiert. Es wurde von den Eigentümern gebaut, vollständig aus dem internen Cashflow finanziert und zu Kosten fertiggestellt, die weit unter den ursprünglichen Kostenvoranschlägen liegen.

"Der Central Shaft ist eines der größten Investitionsprojekte für den Goldbergbau in Simbabwe und wird für unser Unternehmen eine Transformation darstellen: Unsere Zielproduktion soll bis 2022 um 45 Prozent auf 80.000 Unzen steigen, während unsere langfristigen Gesamtkosten auf 700 bis 800 Dollar pro Unze sinken sollen. Der Central Shaft wird uns auch in die Lage versetzen, unsere Exploration in der Tiefe zu intensivieren, was im Erfolgsfall die Lebensdauer der Mine von Blanket verlängern könnte, die derzeit bis 2034 reicht.

"In den letzten fünf Jahren haben wir ein solides Fundament für das Unternehmen geschaffen, wir haben eine gesunde Bilanz, einen starken Goldpreis und einen hochgradig cash-generierenden Vermögenswert mit einem freien Cashflow, der mit der Produktionssteigerung voraussichtlich erheblich steigen wird. Dies ist eine sehr aufregende Zeit für Caledonia, und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Dana Roets (Chief Operating Officer), Caxton Mangezi (Blanket Mine General Manager), Wimpy Nel (Design Engineer), Carel Greeff (Projects Manager), den verstorbenen Rodney Voight (Civils Design Engineer), das gesamte Team von Blanket, unser technisches Team in Johannesburg, insbesondere Deon Niemand und die Auftragnehmer für ihre hervorragenden Leistungen zu würdigen, während wir das Unternehmen in sein nächstes Kapitel führen.

___________

Herr Dana Roets (B Eng. (Min.), MBA, Pr.Eng., FSAIMM, AMMSA), Chief Operating Officer, ist die qualifizierte Person des Unternehmens gemäß der Definition des Canada's National Instrument 43-101 und hat alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth

Camilla Horsfall

Tel: +44 1534 679 802

Tel: +44 7817 841793

WH Irland

Adrian Hadden/James Sinclair-Ford

Tel: +44 20 7220 1751

Blytheweigh

Tim Blythe/Megan Ray

3PPB

Patrick Chidley

Paul Durham

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

Tel: +44 207 138 3204

Tel: +1 917 991 7701

Tel: +1 203 940 2538

www.resource-capital.ch

info@resource-capital.ch

Hinweis: Diese Bekanntmachung enthält Insiderinformationen, die gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht werden.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

In dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten sind, sind "zukunftsgerichtete Informationen",

"finanzielle Aussichten" oder "zukunftsorientierte Finanzinformationen" (zusammenfassend "zukunftsorientierte Informationen") im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetzgebung, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf, aber nicht beschränkt auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen Caledonias beinhalten. Vorausblickende Informationen können oft durch vorausblickende Wörter wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "Ziel", "planen", "Ziel", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "können" und "werden" oder das Negativ dieser Begriffe oder ähnliche Wörter, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen, identifiziert werden. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognosen, Schätzungen zukünftiger/gezielter Produktionsraten sowie unsere Pläne und Zeitplanung hinsichtlich weiterer Exploration und Bohrungen und Erschließung, Baupläne, Finanz- und Aktionärsrenditen für Investitionen in Bauprojekte und Stromproduktion/Stromversorgung der Mine. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als unrichtig erweisen können, wodurch sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren und Annahmen beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt: das Versagen, geschätzte Ressourcen und Reserven zu ermitteln, der Gehalt und die Ausbeute des abgebauten Erzes, die von den Schätzungen abweichen, der Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Zuverlässigkeit von Bohr-, Probenahme- und Untersuchungsdaten, ungenaue Annahmen hinsichtlich der Repräsentativität der Mineralisierung, der Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterlangung der erforderlichen Regierungs-, Umwelt- oder anderen Projektgenehmigungen, Inflation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten, die Fertigstellung von Bauprojekten, der vorgeschlagene Nutzen von Bauprojekten und andere Faktoren.

Soweit es sich bei den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen um einen finanziellen Ausblick oder um zukunftsgerichtete Finanzinformationen handelt,

Jede derartige Erklärung wird zum Datum dieses Dokuments abgegeben und hierin aufgenommen, um potenziellen Investoren ein Verständnis der Baupläne und Annahmen des Unternehmens zu vermitteln. Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und andere potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind, und sollten sich bewusst sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt: Risiken in Bezug auf Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung, Risiken in Bezug auf die Kreditwürdigkeit oder die Finanzlage von Lieferanten, Raffinerien, Auftragnehmern und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt; unzureichende Versicherung oder die Unfähigkeit, eine Versicherung zur Deckung dieser Risiken und Gefahren zu erhalten, Beziehungen zu Mitarbeitern; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften und indigenen Bevölkerungsgruppen; politische Risiken; Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche übertragbarer Krankheiten wie des Coronavirus (COVID-19)); Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; den spekulativen Charakter der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt oder der Aufrechterhaltung notwendiger Lizenzen und Genehmigungen, mit abnehmenden Mengen oder Gehalten an Mineralreserven während des Bergbaus verbunden sind; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen der wirtschaftlichen Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um mit unerwarteten wirtschaftlichen oder anderen Faktoren umzugehen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder behördliche Risiken, Enteignung, Eigentumsrechte des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen, erhöhter Wettbewerb in der Bergbauindustrie um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken im Zusammenhang mit der Ungewissheit der zeitlichen Abfolge von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Produktionsratenerhöhung, Bautätigkeit und Währungsschwankungen. Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und andere potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als ungenau erweisen können und dass sie sich dementsprechend nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen sollten. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Vorhersagen und verschiedenen zukünftigen Ereignisse möglicherweise nicht eintreten werden. Caledonia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer solcher Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54429Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54429&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=JE00BF0XVB15Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.JE00BF0XVB15