Der DAX hatte sich am Freitag mit einem Plus von 0,4 Prozent ins Wochenende verabschiedet. Das Wochenplus betrug 1,5 Prozent. An der Wall Street fand am Freitag nur verkürzter Handel statt. Der Dow Jones legte leicht um 0,1 Prozent zu. Bei den Einzelwerten geht es heute um Nikola, Nel, Moderna, Zoom, Daimler, Siltronic, Aixtron und Corestate. Thomas Bergmann informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.