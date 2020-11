So wie der Goldpreis sinkt, sinkt auch der Dollar gegen Euro. Wie weit greift im Moment die Marge für den Dollar gegen Euro und der Goldpreis in Dollar nach unten? Bei voraussichtlich 1.700 $ liegt die nächste Grenze.



