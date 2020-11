DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf schwächer

RANKFURT (Dow Jones)--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag während des Übergangs aus dem asiatisch in das europäisch geprägte Geschäft. Der Dezember-Kontrakt verliert gegen 8.18 Uhr 107 auf 13.267 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 13.360,5 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.363 und das Tagestief bei 13.220 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.200 Kontrakte.

Damit steckt der Future weiterhin in der Konsolidierung fest. Der nächste Widerstand wird aus technischer Sicht bei 13.374 Punkten ausgemacht, als unterstützt gilt der Future im Bereich des Tagestiefs.

November 30, 2020 02:22 ET (07:22 GMT)

