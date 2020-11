Der mächtige Siemens-Chef Joe Kaeser gibt nach der Hauptversammlung im Februar seinen Posten an Roland Busch ab. In einem Interview hat er sich nun aber noch einmal zur Veränderung der Industrielandschaft geäußert. Den aufwendigen Umbau von Siemens, den er gestaltet hat, sieht er dabei quasi als alternativlos an."Konglomerate alten Zuschnitts, also große und breit angelegte Konzerne, haben keine Zukunft mehr", so Kaeser zur Augsburger Allgemeinen. "Und diese Erkenntnis ist keine Modeerscheinung."

