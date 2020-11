Daimler und die Geely Holding werden in Zukunft gemeinsam an Hybridantriebsstranglösungen arbeiten, um ihre globale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und von Skaleneffekten zu profitieren. Dadurch werden die Kosten deutlich reduziert. Darüber hinaus will Daimler in Zukunft Softwareanwendungen selbst programmieren. Heißt: Daimler geht in die richtige Richtung. Die Aktie hat den guten Newsflow in Kursgewinne umgemünzt und ist bis auf 56,25 Euro geklettert. Auch Goldman Sachs sieht Daimler auf dem richtigen ...

