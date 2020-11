Die BYD-Aktie hat eine turbulente Handelswoche hinter sich. Noch am letzten Montag ist der Wert aus einer Chartformation ausgebrochen und hat am Folgetag ein neues Allzeithoch markiert. Das Papier war allerdings stark überhitzt und ist die restliche Woche nach unten abgerutscht. Bis an diese Marke könnte die Korrektur jetzt weitergehen.Nachdem die BYD-Aktie nach dem enorm steilen Höhenflug seit August am 5. November ein neues Rekordhoch bei 21,94 Euro markiert hatte, konsolidierte der Wert in Form ...

Den vollständigen Artikel lesen ...