In Großbritannien soll der Corona Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seinem US-amerikanischen Partner Pfizer offenbar bereits in dieser Woche zugelassen werden. Damit wäre England das erste Land, dass einen Impfstoff gegen Covid-19 zulässt. Der Biontech-Aktienkurs konnte damit seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Die Biontech-Aktie steht aktuell bei 95 Euro. Laut der britischen "Financial Times" wird eine unabhängige Regulierungsbehörde ...

