Stuttgart (ots) - Die Corona-Pandemie hat gezeigt: Manche Menschen, die sich mit dem Covid-19-Virus infizieren, leiden kaum darunter. Andere wieder erkranken schwer. Warum das so ist, versuchen Wissenschaftler weltweit zu ergründen. Bekannt ist, dass das Immunsystem mit zunehmendem Alter schwächer wird, berichtet das Magazin Reader's Digest. "Immunzellen, vor allem CD8+T-Zellen (Untergruppe der weißen Blutkörperchen), verändern sich mit dem Alter und werden weniger", erklärt Dr. Insoo Kang, außerordentlicher Professor und Direktor der Abteilung Allergologie und Immunologie an der Yale School of Medicine, USA. "Um Mikroorganismen wie das Covid-19-Virus zu erkennen, brauchen wir sie aber."Wie man sein Immunsystem am besten schützt, zeigt das Magazin Reader's Digest in seiner Dezember-Ausgabe. Experten raten vor allem zu regelmäßiger körperlicher Betätigung, ausgewogener Ernährung und Stressreduzierung. "Bewegung ist möglicherweise die wichtigste Veränderung des Lebensstils", sagt Dr. Kang. Regelmäßiges Training stärkt das Immunsystem und lindert Entzündungen. Auch eine ausgewogene Ernährung mit Gemüse und guten Proteinen sowie Ballaststoffen fördert die Abwehrkräfte. Die Forschung hat zudem gezeigt, dass unkontrollierter Stress die Verschlechterung des Immunsystems beschleunigen kann und dadurch die Entzündungsaktivität zunimmt. Achtsamkeit und Meditation helfen dabei, Stress abzubauen - damit man den Winter gesund übersteht.