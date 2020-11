Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute mit den folgenden Themen und Unternehmen: Vollgas in China, Flaute bei der Deutschen Beteiligungs AG und ein neuer Besitzer für Siltronic.

Den vollständigen Artikel lesen ...