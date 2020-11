Nach einer dreitägigen Konsolidierung knapp unter 120 US-Cent war es am Freitag soweit: Der Kaffee-Future eröffnet mit einem Gap-up und Durchbrach die Marke von 120 US-Cent mit Leichtigkeit. Im Anschluss erreichte der Future bei einem starken Volumen ein neues Neun-Wochen-Hoch und beendete den Handelstag mit einem Plus von sechs Prozent.Weiterhin wird damit gerechnet, dass die Kaffee-Ernte in Brasilien in der neuen Saison nachhaltig schrumpfen wird. Volcafe, ein renommierter Schweizer Kaffeehandels- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...