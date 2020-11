Wien (www.anleihencheck.de) - Die europäische Bankenaufsicht (EBA) veröffentlichte kürzlich einen ersten Bericht zum Thema der Kredit-Moratorien im EU-Bankensektor im Zuge der COVID-19 Thematik, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Diesem zur folge seien zum Juni 2020 EUR 871 Mrd. an Stundungen auf Kredite genehmigt worden. Dies entspreche rund 6% des Gesamtkreditvolumens. Wie zu erwarten gewesen sei, sei der Anteil an gestundeten Krediten im KMU Segment am deutlichsten mit 16%. Aus geographischer Sicht seien Zypern, Ungarn und Portugal die Länder mit dem höchsten Anteil an gestundeten Krediten am Gesamtkreditvolumen gewesen. Rund 85% der Moratorien sollten mit Stand Juni 2020 bis Jahresende auslaufen. Eine Verlängerung der Maßnahmen in den einzelnen Ländern sei aber nicht ausgeschlossen. (News vom 26.11.2020) (30.11.2020/alc/n/a) ...

