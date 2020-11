Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Globale Industriewerte hätten im Oktober entsprechend dem breiteren Markt abgeschnitten. Aktien hätten auf Monatssicht im Minus geschlossen. Verantwortlich dafür seien verschiedene Faktoren gewesen: Erstens sei nach einem relativ ruhigen Sommer COVID-19 wieder ins Rampenlicht gerückt. Angesichts erneut stark zunehmender Infektionszahlen in ganz Europa und den USA hätten einige Länder, darunter Frankreich und Deutschland beschlossen, wieder Lockdown-Maßnahmen zu verhängen. Obwohl die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Beschränkungen weniger negativ ausfallen würden als im Frühjahr, dürften sie die schwache Erholung ausbremsen. ...

