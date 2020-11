Neue Führungskräfte im Raum APAC und EMEA treiben Umstellung auf Managed-Services-Modell für die IT von KMU voran

Datto Holding Corp("Datto") (NYSE: MSP), weltweit führender Anbieter von speziellen cloudbasierten Software- und Technologielösungen, die von Managed Service Providern (MSPs) angeboten werden, meldete heute die Besetzung mehrerer Schlüsselpositionen im Vertriebsbereich für den Raum Asien-Pazifik (APAC) und Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA). Als Technologieunternehmen für MSP beabsichtigt Datto mit dem Ausbau des Vertriebsführungsteams, erforderliche IT-Ressourcen und weitere Fachkenntnisse für MSP zur Verfügung zu stellen, damit diese dem wachsenden und immer drängender werdenden digitalen Transformationsbedarf des Marktes der KMU (kleine und mittlere Unternehmen) im Jahr 2021 nachkommen können.

Besetzung von Führungspositionen im Raum APAC:

Datto beruft Danny Mesrop zum Vice President of Sales, APAC. Seine Aufgabe ist die Festlegung und der Ausbau einer Markteinführungsstrategie in der asiatisch-pazifischen Region für Datto. Mesrop bringt jahrelange Erfahrung in der Leitung erfolgreicher Verkaufsprogramme und Vertriebsbeziehungen zu Datto mit. Vor seinem Wechsel zu Datto war er Regional Vice President, Channels Alliances für den asiatisch-pazifischen Raum bei Akamai Technologies. Nach über zehnjähriger Tätigkeit in Singapur wird Mesrop in das Büro von Datto in Sydney, Australien, wechseln.

Datto meldet zudem die Beförderung von Tom Fernandez zum Regional Sales Manager für Asien, der Mesrop beim Ausbau des Partnerwachstums im asiatisch-pazifischen Raum unterstützen soll. Fernandez kam 2013 zu Datto und kann Teamführung, Vertriebserfahrung und erfolgreiche MSP-Partnerbeziehungen für seinen neuen Aufgabenbereich vorweisen. Für eine bessere Betreuung der MSP-Partner ist Fernandez vor kurzem in das Büro von Datto in Singapur gewechselt.

Besetzung von Führungspositionen im Raum EMEA:

Datto betraut James Vyvyan mit der Funktion des Vice President of Sales, EMEA, wo er für das Unternehmenswachstum in der Region sowie die Leitung des EMEA-Vertriebsführungsteams von Datto zuständig sein wird. Vyvyan begann seine Laufbahn in der britischen Armee und erreichte den Rang eines Hauptmanns, bevor er in die Wirtschaft wechselte. Zuletzt war er 13 Jahre lang bei Sophos für die Leitung von Vertriebsteams und später für britische Teams zuständig, wo er schließlich zum Senior Vice President of EMEA Sales befördert wurde.

Ebenfalls für den Raum EMEA meldet Datto die Berufung von Michael Gutsch zum Regional Sales Manager, DACH. Hier wird er für den Vertriebsausbau, das Wachstum des MSP-Partnernetzes und die strategischen Markteinführungsaktivitäten in der DACH-Region verantwortlich sein. Gutsch begann seine Laufbahn bei Dell. Dort leitete er das eBusiness von Dell auf dem deutschen Markt und war zudem für den Bereich End User Computing Brand Merchandising für Deutschland verantwortlich. In seiner letzten Position als Head of MSP CEEMEA bei Sophos war er am Aufbau des MSP Channel für Sophos in der Region beteiligt.

"Datto betrachtet es als eine der höchsten Prioritäten, bevorzugt erstklassige Vertriebstalente mit Erfahrung im Aufbau von Beziehungen auf der ganzen Welt einzustellen", sagte Sanjay Singh, Chief Revenue Officer. "Datto bekennt sich eindeutig dazu, weltweite IT-Anbieter bei der Umstellung auf das Managed-Services-Modell zu unterstützen. Tatsächliche Investitionen in regionale Führung und Ressourcen sind ein Kernbestandteil dieses Versprechens. Ich freue mich sehr, unsere neuen Vertriebsleiter begrüßen zu können, die unsere Teams motivieren werden, zu einem verstärkten Wachstum von MSP-Partnern auf den weltweiten Märkten beizutragen."

Über Datto

Als weltweiter Marktführer für spezielle cloudbasierte Software- und Technologielösungen, die von Managed Service Providern (MSPs) angeboten werden, ist Datto überzeugt davon, dass die Möglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen grenzenlos sind, wenn sie über die richtige Technologie verfügen. Datto bietet Lösungen in den Bereichen Unified Continuity, Networking und Business Management. Datto hat ein einzigartiges Netzwerk aus MSP-Partnern geschaffen, das die Lösungen von Datto für mehr als eine Million Unternehmen auf der ganzen Welt bereitstellt. Seit der Gründung im Jahr 2007 erhält Datto kontinuierlich Auszeichnungen für sein schnelles Wachstum, seine hervorragenden Produkte, seinen erstklassigen technischen Support und als herausragender Arbeitgeber. Mit Hauptsitz in Norwalk, Connecticut, verfügt Datto über weltweite Niederlassungen in Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark, Deutschland, Kanada, Australien, China und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.datto.com.

