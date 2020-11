Die Analysten der Citibank haben ihre Goldpreisprognosen für 2021 zusammen mit ihrer Schätzung für die Zuflüsse in Gold-ETFs angesichts der wirtschaftlichen Verbesserung in den entwickelten Volkswirtschaften nach unten korrigiert. Wichtige Zitate "Die Nettoinvestitionen in Gold-ETFs werden im Jahr 2020 800 Tonnen erreichen, 75 Tonnen weniger als zuvor ...

