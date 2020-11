Im laufenden Jahr hat es einige Kursraketen bei den heimischen Nebenwerten gegeben. Doch wo geht die Rallye weiter?Kursraketen und deutsche Nebenwerte: Das passt wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. DER AKTIONÄR hat 2020 bereits einige heimische Top-Performer vorgestellt: va-Q-tec im März in Ausgabe 15/20 zu 7,80 Euro. Seitdem stieg die Aktie des Spezialisten für TempChain-Logistik in der Spitze um 579 Prozent. Bei Allgeier ist DER AKTIONÄR in Ausgabe 29/20 auf den Abspaltungs-Express aufgesprungen. ...

