Die Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont Corp. geriet zuletzt in raue See.Die Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont Corp. geriet zuletzt in raue See. Die fortschreitende Korrektur des Goldpreises übte Druck auf den Aktienkurs aus. Prozentual halten sich die Verluste ausgehend vom 52-Wochen-Hoch (im Vergleich zu den Verlusten einiger Mitbewerber) zwar in Grenzen, dennoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...