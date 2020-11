Der Goldpreis befindet sich weiter im freien Fall! Dabei wurden am vergangenen Freitag die beiden Unterstützungsmarken, die 1800er Zone und die 200-Tage Linie (blau im Chart) "wie Butter durchschnitten". Diese äußerst negative Tendenz setzt sich auch heute zum Start in die neue Börsenwoche fort: Nach einer Eröffnung bei 1787 USD rutscht das Edelmetall im Anschluß im Tief bis auf 1764 US Dollar ab. Damit wurde auch unser StopLoss bei 1780 USD ausgelöst und der Trade glattgestellt. Wir würden hier ...

