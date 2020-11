EXCHANGE NOTICE 30 NOVEMBER 2020 ETF LIQUIDITY PROVISION FOR THE SLG OMXH25 The liquidity provision in accordance with the liquidity provision agreement between Seligson & Co Fund Management Company Plc and Danske Bank A/S, Finland Branch for the SLG OMXH25 Exchange Traded Fund starts on 1 December 2020. Issuer name: Seligson & Co Fund Management Company Plc -------------------------------------------------------- Trading code: SLG OMXH25 -------------------------------------------------------- ISIN code: FI0008805627 -------------------------------------------------------- Orderbook id: 24201 -------------------------------------------------------- Market Maker: Danske Bank A/S, Finland Branch Provision starts: 1 December, 2020 Nasdaq Helsinki Global Listing Services ************************************************************ TIEDOTE 30.11.2020 ETF LIKVIDITEETIN TARJOAMINEN (LIQUIDITY PROVISION) SLG OMXH25:LLE Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen välisen markkinatakaussopimuksen mukainen markkinatakaus SLG OMXH25 - pörssinoteeratulle rahastolle alkaa 1.12.2020. Liikkeeseenlaskija: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj --------------------------------------------------- Kaupankäyntitunnus: SLG OMXH25 --------------------------------------------------- ISIN-koodi: FI0008805627 --------------------------------------------------- Order book ID: 24201 --------------------------------------------------- Markkinatakaaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike Likviditeetin tarjoaminen alkaa: 1.12.2020 Nasdaq Helsinki Global Listing Services