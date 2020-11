DJ Evonik investiert erneut in dänisches Start-up HPNow

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Evonik hat über seine Venture-Capital-Einheit erneut in das dänische Wasserstoffperoxid-Unternehmen HPNow investiert. Bereits im Jahr 2017 hatte sich Evonik in der ersten Finanzierungsrunde an dem Start-Up beteiligt, wie er Konzern mitteilte. Co-Investor ist der Londoner Risikokapital-Spezialist AP Ventures. Zur Höhe der Investition machte die Evonik Industries AG keine Angaben.

HPNow entwickelt den Angaben zufolge dezentrale Systeme für die elektrochemische Produktion von Wasserstoffperoxid (H2O2), das damit auch an Orten eingesetzt werden kann, zu denen der Transport bisher unwirtschaftlich oder sogar unmöglich ist. Damit zielte das Start-up zunächst auf den Markt für die Wasseraufbereitung für landwirtschaftliche Tröpfchenbewässerung. Nach dem erfolgreichen Markteintritt in der Landwirtschaft wolle sich HPNow nun zusätzlich die Märkte für die Aufbereitung von Industrieabwässern mit hohem Sauerstoffbedarf, für fortschrittliche Oxidation in der kommunalen Wasseraufbereitung und den Einsatz in Kühlanlagen erschließen, teilte Evonik mit.

Erst vor kurzem habe HPNow zudem eine Partnerschaft mit BSH Electrodomesticos geschlossen, die Spülmaschinen der Marken Bosch und Siemens produzieren. Die Technologie von HPNow soll es ermöglichen, die Reinigungszeiten auf die Hälfte zu reduzieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2020 04:39 ET (09:39 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.