Linz (www.anleihencheck.de) - Im Umfeld jüngster Entwicklungen in der Impfstofffrage und den damit einhergehenden positiven Aussichten in der Corona-Pandemie konnte der Euro zuletzt sukzessive zulegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dabei habe das Währungspaar EUR/USD alle notwendigen charttechnischen Hürden überschritten, um sich für einen Test der vielbeachteten psychologischen 1,20er-Hürde in Stellung zu bringen. Der nächste Widerstand befinde sich bei 1,2011 und könnte bereits heute im Fokus der Marktakteure liegen, welche aufgrund des US-Feiertages am letzten Freitag heute etwas zahlreicher in Erscheinung treten dürften. ...

