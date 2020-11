Das weltgrößte Internetnetzwerk bringt seine private Komplementärwährung kommenden Januar auf den Markt. Dies berichtet die "Financial Times'. Die Libra Association mit Sitz in der Schweiz, die extra für die Einführung der Kryptowährung aufgebaut wurde, will vorerst nur eine digitale Münze anbieten. Diese soll an den US-Dollar angebunden istDamit würde der Marktstart zunächst auf kleinerer Flamme kochen als zuvor geplant. Bereits im April 2020 hatte Facebook unter dem Druck der US-Regierung und der Finanzaufsicht seine Pläne geändert und mitgeteilt, mehrere Kryptowährungen anbieten zu wollen, die an verschiedene Währungen wie Euro, den US-Dollar oder an das britische Pfund gebunden sind.

