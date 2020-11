DJ PTA-News: Blue Cap AG: Blue Cap-Tochter verkauft nicht betriebsnotwendige Immobilie

München (pta020/30.11.2020/11:02) - - Ehemaliges Betriebsgelände in Hofolding wird an private Investoren verkauft

- Niedriger einstelliger Millionenerlös konnte erzielt werden

- Fortführung der Strategie zur Trennung von nicht betriebsnotwendigen Immobilien

Die Blue Cap Asset Management GmbH, eine Tochtergesellschaft der Blue Cap AG, verkauft ein ehemaliges Betriebsgelände in Hofolding südlich von München an private Investoren. Das Gelände wurde seit dem Jahr 2018 fremdvermietet. Der Verkaufspreis liegt im niedrigen einstelligen Millionen Bereich.

Mit dem zweiten Immobilienverkauf im November treibt die Blue Cap AG ihre angekündigte Strategie, sich von nicht selbst genutzten Immobilien zu trennen und das Geld in die operativen Einheiten zu reinvestieren, voran.

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Unternehmensgruppe mit Sitz in München. Sie investiert als Beteiligungsgesellschaft speziell in mittelständische technologiegetriebene Nischenunternehmen mit Umsätzen zwischen 30 und 80 Mio. Euro. Die Blue Cap AG hält meist mehrheitliche Anteile an 8 Beteiligungsunternehmen aus produzierenden Branchen. Derzeit befinden sich im Portfolio der Blue Cap Gruppe Unternehmen aus den Bereichen Klebstoff- und Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Metalltechnik und Produktionstechnik. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien, unterstützt durch die breite Expertise in der Holding. Die Gruppe beschäftigt derzeit ca. 1.140 Mitarbeiter in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Aussender: Blue Cap AG Adresse: Ludwigstraße 11, 80539 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Presse + Investor Relations Tel.: +49 89 288 909-0 E-Mail: ir@blue-cap.de Website: www.blue-cap.de

ISIN(s): DE000A0JM2M1 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

