Microsoft will offenbar Unterstützung für Android-Apps auf Windows 10 bringen. Das soll einem Bericht zufolge Teil eines großen Updates im nächsten Jahr werden. Nun sind erste Details zu "Project Latte" durchgesickert. Mit nur wenigen bis keinen Codeänderungen sollen Entwickler bald ihre Android-Apps nicht mehr nur auf Android- und Chrome-OS-Geräten anbieten können, sondern auch für Windows 10. Den Insiderinformationen von Windows Central zufolge sollen sie im MSIX-Paketformat bereitgestellt über den Microsoft-Store angeboten werden. Microsoft will Android-Apps per Project Latte auf Windows 10 ...

