Der Energiekonzern Axpo baut gemeinsam mit seiner Tochtergesellschaft in der Zentralschweiz einen Grossbatteriespeicher. Zwei 50 Tonnen schwere Batterien sollen einen "wichtigen" Beitrag zur Netzstabilität leisten.Axpo und die Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) würden das Speichersystem 2021 am CKW-Standort in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...