Viel Fortschritt innerhalb nur eines Jahres: Bosch hat damit begonnen, erste ausgewählte Produktionsprozesse im Halbleiterwerk in Dresden hochzufahren und zu testen. Dieses Update teilte Jens Knut Fabroswky, Executive Vice President Automotive Electronics bei Robert Bosch, per LinkedIn. Der Zulieferer will in der auf Smart-Factory-Prinzipien basierenden 300-mm-Halbleiterherstellung unter anderem ASICs für autonome Fahrzeuge herstellen. Ende 2019 ...

