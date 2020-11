Der digitale Euro wird kommen: Schon Mitte 2021 soll das Zahlungsmittel in mehreren Regionen der EU getestet und 2022 dann flächendeckend eingeführt werden. Plötzlich geht alles ganz schnell: Anfang des Monats hatte Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, die Bürgerinnen und Bürger noch via Twitter um Feedback zum digitalen Euro gebeten. Jetzt heißt es aus Insiderkreisen, der E-Euro werde schon bald kommen. 6-monatige Testphase für Mitte 2021 geplant Wie Business Insider unter Berufung auf Zentralbankkreise erfahren haben will, ...

