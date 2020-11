Augsburg (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notiert aktuell bei 175,55%-Punkten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Damit habe sich der Bund-Future in der bis dato vorherrschenden seitwärts gerichteten Bandbreite zwischen 175%-Punkten und 177%-Punkten etabliert. Allerdings würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank wegen der kurz bevorstehenden Kontraktumstellung nicht erwarten, dass der Bund-Future bis an die Hürde von 177%-Punkten heranlaufen werde. Sollte sich die Aktienrally fortsetzen, sei bei Bund-Future bestenfalls mit einer Seitwärtsbewegung zu rechnen. (30.11.2020/alc/a/a) ...

