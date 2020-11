Wien (www.anleihencheck.de) - EUR/USD erreichte den höchsten Stand seit Mai 2018, schloss am Freitag über 1,1960 und konnte heute weiter zulegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Greenback habe im November gegenüber dem Euro 2,6% verloren. Insbesondere die mittelfristige Risikobilanz werde jüngst als optimistischer eingeschätzt (positive Impfstoff-Nachrichten, Event-Risiko um US-Wahl), was den US-Dollar als globale Reservewährung belaste. Dennoch würden kurzfristige Risiken zunehmen, welche insbesondere durch die Sorge einer beschleunigten Infektionsdynamik in den USA in Folge von Thanksgiving begründet seien. In diesem Umfeld wechselseitiger Einflüsse hätten Renditen nach unten tendiert, wozu auch der erneute Fokus auf Notenbankkäufe beitrage. ...

