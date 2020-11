Ein sich abzeichnender Milliarden-Deal in der Wafer-Branche sorgt zum Wochenstart für große Freude bei den Anlegern von Siltronic und Wacker Chemie. DER AKTIONÄR hatte bereits am Wochenende berichtet: Der taiwanesische Konzern Globalwafers will Siltronic für 125 Euro je Aktie oder insgesamt 3,75 Milliarden Euro übernehmen.Die Siltronic-Aktie startet daraufhin rund zehn Prozent fester in den Handel und notiert im Bereich des möglichen Übernahmepreises. Dicht dahinter folgten die Aktien von Wacker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...